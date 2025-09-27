Deuda de Grupo Salinas con el fisco, de 24 mmdp

Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, exhibió durante la conferencia mañanera de este viernes el caso de un grupo empresarial mexicano que tiene pendiente un crédito fiscal, sobre el cual informó: “Inicialmente era de 24 mil 968 millones de pesos, eso es lo que se requiere de pago ahora, y pues se le solicita que devuelva el beneficio fiscal que haya utilizado”.

Explicó que el grupo pretendía obtener un descuento indebido, pero “entre las cuentas que había que hacer de todos los ejercicios fiscales anteriores, daba esta cantidad como resultado, entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago, desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT”.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es importante mencionar cómo se calculan los adeudos fiscales, “que no es algo que se arregle en lo oscurito, eso ya quedó en el pasado, ese asunto de sentarnos a negociar no va”, dijo en alusión a la tregua propuesta por el presidente del grupo empresarial.

“Negociación de la ley, nunca. Las puertas del SAT están abiertas a cualquier persona, pero la ley es la ley”, advirtió la mandataria, quien resaltó que “cuando llegué a la Presidencia, en el Congreso de la Unión juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor, tiene derecho a sus reclamos, dentro del marco de la ley”.

Y agregó: “Ya no es como en el viejo régimen de consolidación fiscal, (que) se buscaba pagar el menor número de impuestos posible generando condiciones que estaban al margen de la ley”.

Es importante que todos conozcan “qué le permite al deudor descontar multas y recargos como lo establece el Código Fiscal y la Constitución”, dijo.

Respecto a la reunión que solicitó Salinas Pliego a la Presidenta para que sus empresas paguen; la mandataria insistió en que “mesas técnicas ha habido muchísimas sobre esto; sobre este caso en particular, él o este grupo, tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor, en caso de que pague”.