Verdad y justicia en Ayotzinapa

Algo para destacar es el saldo blanco que las autoridades reportaron luego de la marcha para conmemorar los 11 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. A diferencia de otros años, esta vez la marcha se desarrolló sin incidentes mayores, y fue hasta llegar al Zócalo cuando algunos encapuchados, ajenos a los manifestantes, realizaron pequeños actos vandálicos sin consecuencias graves. Nos comentan que el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el que refrendó su compromiso con lograr “verdad y justicia” sobre los hechos de Iguala, contribuyó al comportamiento civilizado. También fue fundamental el trabajo de concertación que realizó la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, para evitar que los ánimos se desbordaran y se afectara a terceros, como ocurría año con año. Además, el operativo preventivo aplicado por la SSC capitalina fue clave para que la protesta se realizara en forma pacífica. Ahí el dato.