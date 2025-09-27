Voltear a ver a los jóvenes

Nos hacen ver que el evento de violencia registrado el pasado lunes en el CCH Sur hizo que representantes de poderes y de diversas instituciones del Estado voltearan a ver hacia los jóvenes y la problemática que enfrentan. Lejos de minimizar los hechos, ayer el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció que “perdimos dos jóvenes… no sólo quien perdió la vida, sino el que lo ultimó”. En el foro Modelo Universitario de la UNAM realizado en San Lázaro, el funcionario reconoció la necesidad de estar más cerca de los jóvenes, muchos de los cuales presentan “una condición de soledad”. Un dato relevante es que el interés de los muchachos en el evento rebasó las expectativas, pues en menos de dos días se registraron mil 500, pero sólo había cupo para 350. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció todo el apoyo del Gobierno a la máxima casa de estudios para atacar las causas de los conflictos que enfrentan los jóvenes. Ahí el dato.