Defensa migrante de mexicanos en EU y combatir la imagen negativa de México son prioridades: MAPLE

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, en fotografía de archivo

Líderes mexicoamericanos de organizaciones civiles en Estados Unidos presentaron hoy la Iniciativa de Mexicanos Mexicoamericanos Promoviendo Liderazgo y Equidad, enfocados en defender a los migrantes y personas de origen mexicano, así como en combatir la imagen negativa que se tiene de México en el vecino país del norte la cual alienta y justifica actos de violencia e intimidación.

En conferencia de prensa participaron Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes; Héctor Sánchez Barba, presidente de Mi Familia Vota; Ana Valdez, presidenta de Latino Donor Collaborative; Carmen Pérez-Jordan, presidenta de Gathering for Justice; Jazmín Chávez, vicepresidenta de Hispanics in Philanthropy (HIP); María Pesqueira, presidenta de Healthy Communities Foundation y Raúl Lomelí-Azoubel, presidente de Saber es Poder.

En la reunión, denunciaron que migrantes mexicanos están siendo víctimas de desapariciones forzadas a través de detenciones arbitrarias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que en la mayoría de los casos no permiten el acceso a abogados, trasladan a los detenidos de un centro de detención a otro en distintos puntos del país, lo cual genera una fuerte saturación en las Cortes de Justicia.

Debido a ello la organización comentó que en consecuencia se desconoce el paradero de numerosos detenidos lo que es un grave retroceso: “los derechos civiles ya no existen para los migrantes”.

Foto de archivo de los espacios destinados a los detenidos en el centro migrante. Foto›AP

Aunque la desaparición de migrantes no es una práctica nueva, la situación actual resulta más crítica debido al creciente número de casos en lugares como Alligator Alcatraz, en Florida y en San Salvador, donde tampoco se sabe cómo se encuentran los detenidos.

La falta de comunicación, añadieron, impide que las personas ejerzan sus derechos y genera un profundo clima de miedo en las comunidades migrantes.

Héctor Sánchez Barba comentó: “La migración es una prioridad central para los mexicanos en Estados Unidos. Somos el grupo más afectado, aunque no se refleja en las encuestas generales. Lo segundo más importante es la definición de la política binacional si lo que queremos es que México sea el aliado número uno de Estados Unidos”.

“Nuestras comunidades han desempeñado un papel fundamental en la historia y la prosperidad de Estados Unidos pero sus contribuciones a menudo se pasan por alto o son borradas.”

Mónica Ramírez, dijo que “A través de M.A.P.L.E., nuestro objetivo es recuperar nuestra narrativa, fortalecer nuestras comunidades y profundizar la alianza con nuestros aliados en México con el fin de garantizar un futuro justo e inclusivo para todos”.

Manifestantes en Los Ángeles, en foto de archivo ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT