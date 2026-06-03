Monreal presenta libro sobre el futuro del agua en México

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la transformación del marco jurídico en materia hídrica representa uno de los cambios más importantes aprobados en los últimos años, al considerar que el agua debe ser reconocida como un bien universal y no como una mercancía sujeta a intereses particulares.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador presentó su libro La nueva legislación por el agua, obra en la que analiza el nuevo sistema normativo hídrico del país y explica los alcances de las reformas que buscan garantizar una distribución más equitativa del recurso.

Monreal señaló que, además de las reformas constitucionales recientemente aprobadas, el tema del agua ha sido uno de los debates más profundos e intensos en el Congreso, debido a la relevancia estratégica del recurso para el desarrollo humano, económico y social de México.

“El agua debe considerarse como un bien universal con el que no se debe lucrar. Es un elemento vital para el desarrollo humano”, afirmó.

En mi libro "La nueva legislación por el agua” analizo el nuevo sistema normativo hídrico y explico cómo garantizaremos equidad, justicia y el vital líquido para el futuro de México.

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El diputado explicó que el nuevo marco legal contempla una reestructuración integral de las normas relacionadas con el manejo y aprovechamiento del agua, mediante la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso al líquido, sin descuidar las necesidades de los sectores productivos.

Asimismo, sostuvo que durante la discusión legislativa se generó desinformación que derivó en movilizaciones de agricultores, industriales y otros actores vinculados al sector hídrico.

“Se difundió información falsa que confundió a la población”, expresó, al tiempo que defendió las reformas impulsadas por la mayoría legislativa.

En su publicación, Monreal aborda la historia hídrica del país, las problemáticas relacionadas con la concentración y comercialización del agua, así como los desafíos que enfrenta México ante la creciente demanda del recurso.

El legislador afirmó que las nuevas disposiciones permitirán avanzar hacia una mayor justicia y equidad en la distribución del agua, priorizando el consumo humano sin dejar de atender las necesidades agrícolas e industriales.

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