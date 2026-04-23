Resurgen 3 nuevos manantiales en el lago de Pátzcuaro; suman más de 90 nacimientos de agua

Morelia, Michoacán.- — Lo que comenzó como una labor de limpieza de sedimentos y retiro de maleza acuática se ha transformado en un hallazgo histórico para la ecología de México. El Gobierno de Michoacán confirmó el descubrimiento de tres nuevos manantiales en la cuenca del lago de Pátzcuaro, con lo que suman ya más de 90 nacimientos de agua liberados desde que iniciaron las labores de rescate.

Estos brotes, que por décadas permanecieron ocultos bajo el lodo y la maleza, representan el corazón de una estrategia que le está devolviendo la vida a uno de los ecosistemas más emblemáticos del país, dijo el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

Este año los trabajos se enfocan en los canales Chapultepec, Jarácuaro, Tócuaro y Las Garzas; hasta el momento se han retirado 21 mil 797 metros cúbicos de azolve de una longitud de 3 mil 320 metros lineales, lo que permitió localizar estos tres nuevos veneros que ahora verterán su caudal directamente al lago.

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Los tres nuevos manantiales fueron descubiertos en el canal Chapultepec, en el ejido de Tzurumútaro, donde se detectó el afloramiento de agua con flujo constante y de características cristalinas.

Ramírez Bedolla reconoció que el factor humano es clave en este rescate, por lo que, a través del programa de mil empleos temporales, iniciado el pasado 1 de marzo, habitantes de comunidades de los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, trabajan de manera coordinada con las autoridades para asegurar la rehabilitación de este patrimonio michoacano.

El mandatario michoacano resumió que en más de dos años de acciones multidisciplinarias y de trabajo con comunidades indígenas el Gobierno de Michoacán ha consolidado el rescate tras años de sequía y deterioro ambiental, con la recuperación de 500 hectáreas de superficie del lago de Pátzcuaro.

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FGR