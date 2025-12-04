Ley de Aguas: ¿En qué consiste la ley por la que están protestando los agricultores?

Los agricultores han realizado bloqueos en diversas carreteras y accesos viales en varios estados del país desde este 2 de dicembre, y estos han continuado incluso este jueves.

Dichos bloqueos forman parte de una manifestación por parte de los agricultores, ya que el sector productor está en contra de la Ley General de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

Este miércoles de la Ley General de Aguas y de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales fueron aprobadas en lo general, por lo que este jueves continuó la discusión en lo particular en la cámara baja.

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué es la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales?

La iniciativa de la Ley General de Aguas establece que, debido a la situación hídrica que enfrenta el país, se requiere que los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía participen para garantizar la disponibilidad de dicho ricurso para futuras generaciones.

En esta iniciatia se establece que se requiere inversiones suficientes y oportunas provenientes del sector público, privado y social para manejar de manera eficiente, expandir su cobertura y dar mantenimiento de la estructura del recurso hídrico.

Debido a esto, “se establecen principios jurídico-económicos para el diseño y fijación de cuotas y tarifas relacionadas con el sector hídrico tanto a nivel federal, estatal y municipal con el propósito de asegurar la autosostenibilidad del sector y materializar el principio “el agua paga el agua””

Ley General de Aguas ı Foto: Captura de pantalla

Algunos de los cambios establecidos en la Ley de Aguas Nacionales contemplan la eliminación la transmisión de concesiones entre particulares, la creación del Registro Nacional del Agua, sanciones administrativas, y tipificación de delitos hídricos.

Asimismo, también se contará con una planeación a corto mediano y largo plazo, regulación en la captación de agua pluvial, límites al acaparamiento hídrico, y la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.

De igual manera se establece el reconocimiento y protección de la labor de los sistemas comunitarios de agua en comunidades rurales e indígenas, ya que se considera que el agua no es un privilegio ni una mercancía.

Comunicado de Conagua sobre Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas ı Foto: Captura de pantalla

Debido a la falta de protección hacia los pequeños productores frente a las grandes empresas, la prohibición de la transmisión de concesiones, las elevadas sanciones económicas y los posibles delitos hídricos, los productores y agricultores se están manifestando en contra de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales.