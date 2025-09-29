Facultad de Ciencias de la UNAM refuerza medidas de seguridad antes presuntas amenazas

La Facultad de Ciencias tomará acciones para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, además presentaron una dencia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Por medio de un comunicado, la Facultad de Ciencias de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que tomará acciones inmediatas para que se pueda garantizar la seguridad de sus estudiantes.

Dichas acciones están conformadas por cuatro puntos, que van desde la suspensión de labores académicas de manera presencial, hasta medidas para reforzar la seguridad dentro de la institución por medio de la Comisión Local de Seguridad.

Estas medidas se tomarán luego de que las recientes amenazas de posibles ataques y artefactos explosivos dentro de diversas instituciones de la UNAM han conmocionado a la comunidad estudiantil, provocando preocupación e incertidumbre en los alumnos.

Facultad de Ciencias UNAM. ı Foto: Especial

Las acciones que se tomarán son las siguientes:

Suspensión de clases en su modalidad presencial: Se suspendieron las labores presenciales a partir de las 15:00 horas de hoy y se retomarán hasta el seis de octubre. Sin embargo, las clases serán impartidas de manera virtual del 29 al 4 de octubre. Continuidad de actividades con seguridad reforzada: Todos los trámites administrativos, actividades de campo y los servicios de la biblioteca funcionarán con normalidad, pero estos tendrán vigilancia y control para su acceso. Acciones legales y de monitoreo: De acuerdo con el comunicado firmado por el director Luis Felipe Jiménez García, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se puedan esclarecer los hechos. Adecuación del Plan Maestro de Seguridad: Se identificarán posibles mejoras en todos los puntos que se relaciones a este tipo de amenazas como lo son el acceso a la facultad, las cámaras de seguridad, capacitación al personal de vigilancia, formulación de protocolos, programa de simulacros y campañas de información

Además, en cuanto a la seguridad la facultad continuará realizando monitoreo de redes sociales para que puedan detectar cualquier información nueva que esté relacionada con las amenazas.

Para finalizar, se pide a la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de CU que eviten la difusión de rumores y se mantengan informados por medio de canales oficiales.

⚠️ La Facultad de Ciencias implementa acciones inmediatas para reforzar la seguridad y protección de nuestra comunidad universitaria.



Más información 👉 https://t.co/CTxvHvPiaZ #UNAM #SomosCiencias pic.twitter.com/M27YsN1e4R — Facultad de Ciencias UNAM (@fciencias) September 29, 2025

¿Qué pasó en la Facultad de Ciencias de la UNAM?

Diversos integrantes de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de CU dieron a conocer, por medio de redes sociales, que estaban recibiendo mensajes de presuntas amenazas donde señalaban que en esta facultad también iban a “cobrar una que otra vida”.

En dichos mensajes puede leerse que un grupo de personas asistirían en fechas donde existiera una afluencia significativa de personas, por lo que les recomendaban no asistir a la institución universitaria o “despedirse de sus familias”

En las presuntas amenazas se precisa que este fue enviado a diversos correos, con la finalidad de que el mensaje fuera recibido.

No se preocupen, aquí ninguno se suicidará, nosotros tomamos, no dejamos. Supongo que de esta manera comenzarán a entender y razonar ¿Qué se está haciendo mal” Correo que conentenía la presunta amenaza



Con este hecho, la Facultad de Ciencias se une a la decena de instituciones de la UNAM que entraron en un paro de labores académicas de manera presencial.