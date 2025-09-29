Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Aguacate Hass en malla o a granel: $28.90/kg
- Melón chino: $19.90 por kilo
- Naranja a granel: $19.90 por kilo
- Uva blanca en clam: $69.00 el paquete
- Plátano Chiapas: $23.90 el kilo
- Jitomate saladett: $19.90 el kilo
- Piña miel: $24.90 el kilo
- Papa blanca: $29.90 el kilo
- Sandía roja: $21.00 el kilo
- Elote blanco: $14.90 la pieza
- Limón sin semilla: $29.90 el kilo
- Pepino: $24.90 el kilo
- Lechuga romana: $26.90 la pieza
- Limón agrio: $29.90 el kilo
- Perón golden: $29.90 el kilo
- Naranja: $19.90 el kilo
- Manzana granny: $39.90 el kilo
- Champiñones: $99.00 el kilo
- Jícama: $19.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Chuleta ahumada: $112.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $174.00 por kilo
- Camarón chico sin cabeza: $198.00 el kilo
- Molida de cerdo: $110.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo por kg: $174.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $218.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado estilo marlin: $265.00 el kilo
- Pechuga sin piel: $174.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $114.00 el paquete
- Codillo de cerdo: $84.00 el kilo
