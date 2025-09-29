Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 30 de septiembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 30 de septiembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass en malla o a granel: $28.90/kg

Melón chino: $19.90 por kilo

Naranja a granel: $19.90 por kilo

Uva blanca en clam: $69.00 el paquete

Plátano Chiapas: $23.90 el kilo

Jitomate saladett: $19.90 el kilo

Piña miel: $24.90 el kilo

Papa blanca: $29.90 el kilo

Sandía roja: $21.00 el kilo

Elote blanco: $14.90 la pieza

Limón sin semilla: $29.90 el kilo

Pepino: $24.90 el kilo

Lechuga romana: $26.90 la pieza

Limón agrio: $29.90 el kilo

Perón golden: $29.90 el kilo

Naranja: $19.90 el kilo

Manzana granny: $39.90 el kilo

Champiñones: $99.00 el kilo

Jícama: $19.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Chuleta ahumada: $112.00 por kilo

Milanesa de pollo: $174.00 por kilo

Camarón chico sin cabeza: $198.00 el kilo

Molida de cerdo: $110.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo por kg: $174.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $218.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado estilo marlin: $265.00 el kilo

Pechuga sin piel: $174.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $114.00 el paquete

Codillo de cerdo: $84.00 el kilo

