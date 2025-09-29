PT expresa solidaridad con afectados por inundaciones del fin de semana

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, expresó su más amplia solidaridad con las familias y comunidades que resultaron afectadas por la tromba registrada el pasado fin de semana, la cual provocó severas inundaciones en distintas colonias tanto del Estado de México como de la Ciudad de México.

El legislador federal señaló que esta lamentable situación dejó en evidencia una realidad que se arrastra desde el periodo neoliberal: la infraestructura pública fue edificada pensando únicamente en la ganancia y no en el bienestar del pueblo de México.

Subrayó que hoy se paga el costo de esas decisiones, pues se carece de obras resilientes y sostenibles que protejan a las comunidades frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.

#Fotos | Así quedaron los muebles y pertenencias de la familia afectada, así como las marcas de agua que dejó la inundación



📸: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/QO9bWMY1VH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 29, 2025

En ese sentido, Sandoval Flores reiteró la importancia de que toda rehabilitación y construcción de nueva infraestructura se realice bajo la perspectiva de infraestructura transformadora; “es decir, que sea innovadora, resiliente, autosustentable, sostenible, amigable con el medio ambiente y que, sobre todo, garantice los derechos humanos de la población”, dijo.

Asimismo, reconoció el esfuerzo y la estrategia coordinada que emprendió el Gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para atender con prontitud la contingencia derivada de las lluvias torrenciales.

Finalmente, el Coordinador del PT en San Lázaro hizo un llamado al pueblo organizado para que sigan puntualmente las indicaciones y la información que emitan las fuentes oficiales, al tiempo de exhortar a la ciudadanía a continuar reportando los lugares donde persistan complicaciones por las inundaciones, con el fin de atender de manera integral a todas las comunidades afectadas.

Así luce este Sábado la Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa #CDMX después de una fuerte tormenta que provocó severas inundaciones en carriles centrales y laterales, generando caos vial en la zonas aledañas. pic.twitter.com/1HYM2MrVzZ — MIGUEL NUÑEZ (@mike_nunez5) September 28, 2025

