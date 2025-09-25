Lluvias causan inundación severa en Oceanía y Circuito Interior| VIDEO

Se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía

La Ciudad de México registró fuertes lluvias que han generado encharcamientos y afectaciones en distintas zonas de la capital.

Alertas activas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en 12 alcaldías por lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm, acompañadas de posibles granizadas y vientos. Las demarcaciones con alerta son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Además, se decretó Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 mm.

Se activa Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche del jueves 25/09/2025 en la demarcación de @TuAlcaldiaGAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/7dVAP8M75x — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 25, 2025

Afectaciones en transporte

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B debido a la lluvia, mientras que el Metrobús también presenta retrasos en varias rutas.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2025

Asimismo, el Cablebús informó que con la disminución de la tormenta eléctrica en zona poniente, la línea 3 reanuda la operación del servicio.

#CablebúsInforma



Luego de la disminución en la actividad de tormenta eléctrica en zona poniente, la linea 3 reanuda la operación del servicio. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) September 25, 2025

Impactos en vialidades

Entre las principales vialidades afectadas se encuentran:

Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, con encharcamientos reportados.

El Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde usuarios reportaron inundaciones.

Zonas bajas de Iztacalco y Venustiano Carranza, con acumulación de agua que afecta el tránsito.

Por otro lado, se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía.

▶️ #Video | ¡Las lluvias continúan!⛈️ La tarde de este jueves en la Ciudad de México se han presenciado fuertes lluvias en algunas alcaldías.☔ Por ello, se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía 👇#Lluvias #CDMX #Indundaciones… pic.twitter.com/is2Zwcd3Wg — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2025

Así como fuertes encharcamientos en Estado de México y Adolfo López Mateos, colonia Loma la Palma, en la alcaldía GAM.

⚠️☔️ Servicios de emergencia brindan apoyo por encharcamiento sobre Estado de México y Adolfo López Mateos, colonia Loma la Palma, @TuAlcaldiaGAM.



📏 80 m de espejo por 25 cm de tirante.



⚒️ #OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025 @SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX #TrabajandoJuntos #911CDMX… — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 25, 2025

El Gobierno capitalino informó que en días recientes se han atendido decenas de encharcamientos y caída de árboles, lo que refleja la vulnerabilidad de la ciudad durante la temporada de lluvias.

Recomendaciones

Protección Civil exhorta a la población a:

Evitar transitar en zonas con encharcamientos profundos.

Retirar objetos que puedan obstruir coladeras.

No resguardarse bajo árboles o estructuras frágiles.

Anticipar tiempos de traslado en transporte público.

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y el C5.

