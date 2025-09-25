Activan doble alerta

Lluvias causan inundación severa en Oceanía y Circuito Interior| VIDEO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos reportó Alerta Amarilla y Naranja; se han registrado encharcamientos y marcha lenta en varias líneas del Metro

Se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía
Se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía Foto: Daniel García
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Ciudad de México registró fuertes lluvias que han generado encharcamientos y afectaciones en distintas zonas de la capital.

Alertas activas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en 12 alcaldías por lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm, acompañadas de posibles granizadas y vientos. Las demarcaciones con alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza

Además, se decretó Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 mm.

Advierten afectaciones

Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 24 de septiembre

Afectaciones en transporte

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B debido a la lluvia, mientras que el Metrobús también presenta retrasos en varias rutas.

Asimismo, el Cablebús informó que con la disminución de la tormenta eléctrica en zona poniente, la línea 3 reanuda la operación del servicio.

Impactos en vialidades

Entre las principales vialidades afectadas se encuentran:

  • Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, con encharcamientos reportados.
  • El Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde usuarios reportaron inundaciones.
  • Zonas bajas de Iztacalco y Venustiano Carranza, con acumulación de agua que afecta el tránsito.

Por otro lado, se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía.

Así como fuertes encharcamientos en Estado de México y Adolfo López Mateos, colonia Loma la Palma, en la alcaldía GAM.

El Gobierno capitalino informó que en días recientes se han atendido decenas de encharcamientos y caída de árboles, lo que refleja la vulnerabilidad de la ciudad durante la temporada de lluvias.

Recomendaciones

  • Protección Civil exhorta a la población a:
  • Evitar transitar en zonas con encharcamientos profundos.
  • Retirar objetos que puedan obstruir coladeras.
  • No resguardarse bajo árboles o estructuras frágiles.
  • Anticipar tiempos de traslado en transporte público.

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y el C5.

