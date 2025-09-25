Lluvias causan inundación severa en Oceanía y Circuito Interior| VIDEO

La Ciudad de México registró fuertes lluvias que han generado encharcamientos y afectaciones en distintas zonas de la capital.
Alertas activas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en 12 alcaldías por lluvias fuertes de entre 15 y 29 mm, acompañadas de posibles granizadas y vientos. Las demarcaciones con alerta son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Además, se decretó Alerta Naranja en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 mm.
Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 24 de septiembre
Afectaciones en transporte
El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó marcha lenta en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, A y B debido a la lluvia, mientras que el Metrobús también presenta retrasos en varias rutas.
Asimismo, el Cablebús informó que con la disminución de la tormenta eléctrica en zona poniente, la línea 3 reanuda la operación del servicio.
Impactos en vialidades
Entre las principales vialidades afectadas se encuentran:
- Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, con encharcamientos reportados.
- El Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde usuarios reportaron inundaciones.
- Zonas bajas de Iztacalco y Venustiano Carranza, con acumulación de agua que afecta el tránsito.
Por otro lado, se han presentado inundaciones a la altura del Circuito Interior, cerca de Metro Oceanía.
Así como fuertes encharcamientos en Estado de México y Adolfo López Mateos, colonia Loma la Palma, en la alcaldía GAM.
El Gobierno capitalino informó que en días recientes se han atendido decenas de encharcamientos y caída de árboles, lo que refleja la vulnerabilidad de la ciudad durante la temporada de lluvias.
Recomendaciones
- Protección Civil exhorta a la población a:
- Evitar transitar en zonas con encharcamientos profundos.
- Retirar objetos que puedan obstruir coladeras.
- No resguardarse bajo árboles o estructuras frágiles.
- Anticipar tiempos de traslado en transporte público.
La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y el C5.
