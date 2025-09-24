Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 24 de septiembre

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 14 alcaldías de la CDMX.
Las lluvias serán de entre 15 y 29 milímetros, con posible caída de granizo desde las 16:45 horas hasta las 00:00 horas.
Las alcaldías que se verán afectadas por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde noche de este miércoles 24 de septiembre son:
Clara Brugada inaugura la primera Casa de Gobierno en Coyoacán
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuahutémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contretas
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Además de las lluvias fuertes, se prevén afectaciones por encharcamientos; corrientes de agua sobre calles y avenidas; caída de ramas, árboles y lonas.
Para evitar afectaciones, se recomienda retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de los domicilios, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles y avenidas con corrientes de agua, y llevar paraguas o impermeable en caso de salir.
¿Qué hacer en caso de Alerta Amarilla por lluvia?
En caso de esta alerta en la ciudad, las personas deben apartarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que tengan un riesgo visible de caerse.
Durante una Alerta Amarilla se recomienda:
- Mantenerse informado
- Conocer la ubicación de refugios temporales
- Cerrar puertas y ventanas
- No verter grasas en el drenaje
- Utilizar paraguas e impermeables
- No transitar por zonas encharcadas o inundadas.
- Guardar objetos que se encuentren en el exterior y se puedan caer
- No subir a andamios, cornisas ni azoteas
- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad
- Tomar las medidas de autoprotección.
Si debes salir de tu casa durante la Alerta Amarilla se recomienda:
- Mantenerse alejado de las áreas afectadas.
- Evite tocar o pisar cables eléctricos.
- Retirarse de casas, árboles y postes en peligro de caer.
- Si tu casa o el lugar por donde debes transitar se encuentra cerca de laderas, debes tener cuidado de los deslaves.
- No camines sobre una zona encharcada o inundada.
¿Qué hacer en caso de emergencia?
En caso de inundaciones en casas y vialidades, puedes contactarte con Protección Civil, los bomberos y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
Puedes contactar a Protección Civil al teléfono 55 56832222, o por medio de redes sociales como X @SGIRPC_CDMX
En caso de encharcamientos o una coladera tapada puedes comunicarte con la Secretaría de Gestión Integral del Agua al número de teléfono 55 56 54 32 10 o a la Línea H2O *426
Con el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX al número telefónico 55 5768 2532 o por medio de redes sociales X @Bomberos_CDMX