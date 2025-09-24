Advierten afectaciones

Alerta en CDMX por lluvias y granizo: alcaldías afectadas HOY 24 de septiembre

Activan Alerta Amarilla por lluvia en CDMX
Activan Alerta Amarilla por lluvia en CDMX Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Por la presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 14 alcaldías de la CDMX.

Las lluvias serán de entre 15 y 29 milímetros, con posible caída de granizo desde las 16:45 horas hasta las 00:00 horas.

Las alcaldías que se verán afectadas por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde noche de este miércoles 24 de septiembre son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuahutémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contretas
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Además de las lluvias fuertes, se prevén afectaciones por encharcamientos; corrientes de agua sobre calles y avenidas; caída de ramas, árboles y lonas.

Para evitar afectaciones, se recomienda retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de los domicilios, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles y avenidas con corrientes de agua, y llevar paraguas o impermeable en caso de salir.

Advierten afectaciones por lluvia en CDMX
Advierten afectaciones por lluvia en CDMX ı Foto: Cuarto Oscuro

¿Qué hacer en caso de Alerta Amarilla por lluvia?

En caso de esta alerta en la ciudad, las personas deben apartarse de árboles, muros, cables de luz y espectaculares que tengan un riesgo visible de caerse.

Durante una Alerta Amarilla se recomienda:

  • Mantenerse informado
  • Conocer  la ubicación de refugios temporales
  • Cerrar puertas y ventanas
  • No verter grasas en el drenaje
  • Utilizar paraguas e impermeables
  • No transitar por zonas encharcadas o inundadas.
  • Guardar objetos que se encuentren en el exterior y se puedan caer
  • No subir a andamios, cornisas ni azoteas
  • Alejarse de postes telefónicos y de electricidad
  • Tomar las medidas de autoprotección.

Si debes salir de tu casa durante la Alerta Amarilla se recomienda:

  • Mantenerse alejado de las áreas afectadas.
  • Evite tocar o pisar cables eléctricos.
  • Retirarse de casas, árboles y postes en peligro de caer.
  • Si tu casa o el lugar por donde debes transitar se encuentra cerca de laderas, debes tener cuidado de los deslaves.
  • No camines sobre una zona encharcada o inundada.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

En caso de inundaciones en casas y vialidades, puedes contactarte con Protección Civil, los bomberos y la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Puedes contactar a Protección Civil al teléfono 55 56832222, o por medio de redes sociales como X @SGIRPC_CDMX

En caso de encharcamientos o una coladera tapada puedes comunicarte con la Secretaría de Gestión Integral del Agua al número de teléfono 55 56 54 32 10 o a la Línea H2O *426

Con el Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX al número telefónico 55 5768 2532 o por medio de redes sociales X @Bomberos_CDMX

