‘Narda’ se intensifica a huracán categoría 2; persistirán lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" ya es huracán categoría 2; se aleja de las costas mexicanas.

“Narda” se ha intensificado a huracán categoría 2 este martes, mientras se aleja del territorio nacional y se adentra en aguas septentrionales del océano Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pese a la distancia del ciclón, se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes para los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.

A las 21:00 horas, “Narda” mantenía su trayectoria hacia el oeste y se ubicó a 655 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 845 al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Es probable que para este 24 de septiembre aminoren los efectos de “Narda” sobre el territorio mexicano debido a la distancia y a su avance sobre el Pacífico.

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Narda”

“Narda” es el decimocuarto fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que termina el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta la fecha se han registrado seis tormentas tropicales y ocho huracanes: cuatro de categoría 1, uno de categoría 2, uno de categoría 3 y dos de categoría 4.

Alvin, tormenta tropical

Barbara, huracán categoría 1

Cosme, tormenta tropical

Dalila, tormenta tropical

Erick, huracán categoría 4

Flossie, huracán categoría 3

Gil, huracán categoría 1

Henriette, huracán categoría 1

Ivo, tormenta tropical

Juliette, tormenta tropical

Kiko, huracán categoría 4

Lorena, huracán categoría 1

Mario, tormenta tropical

Narda, huracán categoría 2

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr