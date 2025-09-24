Tras constantes cierres de la Línea A del Metro estas son las medidas que tomarán las autoridades

Este jueves las autoridades del metro dieron a conocer que se están buscando soluciones de fondo para las inundaciones que se han registrado en la línea A del sistema de transporte.

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas afectan directamente el funcionamiento de la línea A del metro, por lo que han suspendido el servicio del sistema en varias ocasiones y de manera constante, lo que afecta a los más de 62 mil usuarios que utilizan esta ruta para trasladarse.

Debido a esto, se están buscando soluciones de fondo junto con otras instituciones para que las estaciones del metro de línea A dejen de inundarse, con la finalidad de que los usuarios puedan trasladarse con regularidad.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer esta tarde, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro ofrecieron la colaboración de organismos para evitar afectaciones a los residentes de las zonas aledañas a la estación La Paz.

Durante la época de lluvias el servicio del metro se ve afectado, no sólo por las afectaciones negativas que esto representa para los usuarios, sino que también afecta a la infraestructura de este servicio de transporte, ya que los equipos eléctricos y electrónicos de las vías se dañan con el agua.

Los trabajos que se realizan están enfocados en el drenaje de la zona, por lo que se está buscando evitar también que estas acciones puedan afectar a los habitantes del municipio de La Paz. STC Metro



Estas acciones estarán coordinadas entre la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Protección Civil, el municipio de La Paz, el Estado de México y el STC Metro, quienes de manera consensuada estuvieron de acuerdo en que se requiere una intervención mayúscula en el drenaje y encauzamiento de las corrientes.

En el proyecto para la rehabilitación integral de la Línea A se debe considerar una solución de fondo, no solo para mejorar la operación de los trenes, sino también para las colonias aledañas. STC Metro



¿Por qué cerraron la línea A del metro?

Durante las últimas semanas se registraron fuertes lluvias en Ciudad de México y el Estado de México, lo que repercutió de manera negativa en el funcionamiento del metro.

Entre estas afectaciones se registró la suspensión temporal del servicio de la línea A del metro, ya que la lluvia se acumuló al exterior de las vías, la acumulación fue significativa, con lo que se comenzó a filtrar en las instalaciones del transporte.

Para apoyar a los usuarios se ofreció servicio gratuito de RTP en el tramo Pantitlán-Santa Martha, para que estos pudieran trasladarse a sus destinos.

El metro de la línea A está compuesto por 10 estaciones de Pantitlál a La Paz, de las cuáles una terminal también tiene correspondencia con otras tres líneas, 8 son de paso y una es terminal.

