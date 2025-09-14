Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones

Debido a las fuertes lluvias que se registran en diversas partes de la Ciudad de México el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha resultado afectado en algunas estaciones.

Alrededor de 18:00 horas, a través de redes sociales, el transporte informó que debido a la fuerte lluvia y la acumulación de agua que se registra en el drenaje del municipio de La Paz se realizó un corte en el servicio.

Por lo tanto, la Línea A ofrece servicio de Pantitlán a Guelatao, mientras que en el resto de la línea se apoya a la población a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las estaciones sin servicio son:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

🔴 AVISO IMPORTANTE - LÍNEA A

Debido a las intensas lluvias en la zona oriente y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio de la Línea A se ofrece únicamente de Pantitlán a Guelatao.



No hay servicio de Guelatao a La Paz.

Alerta por fuertes lluvias en la CDMX

Durante la tarde de este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó de la Alerta Roja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa.

Mientras que siete alcaldías más se encuentran bajo la alerta amarilla debido a las lluvias que se esperan.

Uno de los encharcamientos mayores que se han registrado es en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calzada Emita Iztapalapa, en donde personal labora para bajar los niveles de agua acumulados.

Otro punto donde se registra inundación es sobre Salvador Carranco y José María Gutiérrez, colonia La Colmena también en la Alcaldía Iztapalapa.

#PrecauciónVial | Por inundación sobre Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Calz. Emita Iztapalapa, colonia Lomas de Zaragoza. #AlternativaVial Av. de las Torres. pic.twitter.com/AnyrYwSogt — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 15, 2025

