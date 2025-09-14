Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones

Debido a las fuertes lluvias que se registran en diversas partes de la Ciudad de México el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha resultado afectado en algunas estaciones.
Alrededor de 18:00 horas, a través de redes sociales, el transporte informó que debido a la fuerte lluvia y la acumulación de agua que se registra en el drenaje del municipio de La Paz se realizó un corte en el servicio.
Por lo tanto, la Línea A ofrece servicio de Pantitlán a Guelatao, mientras que en el resto de la línea se apoya a la población a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las estaciones sin servicio son:
CDMX bajo Alerta Roja por lluvias intensas; se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Los Reyes
- La Paz
Alerta por fuertes lluvias en la CDMX
Durante la tarde de este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó de la Alerta Roja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa.
Mientras que siete alcaldías más se encuentran bajo la alerta amarilla debido a las lluvias que se esperan.
Uno de los encharcamientos mayores que se han registrado es en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calzada Emita Iztapalapa, en donde personal labora para bajar los niveles de agua acumulados.
Otro punto donde se registra inundación es sobre Salvador Carranco y José María Gutiérrez, colonia La Colmena también en la Alcaldía Iztapalapa.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT