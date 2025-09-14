Afectación por lluvia

Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones

Se apoya a los usuarios a través del servicio de RTP; la CDMX tiene alertas por lluvias activas para este domingo

Línea A suspende servicio
Línea A suspende servicio Foto: @AdrianRubalcava
Por:
Mariel Caballero

Debido a las fuertes lluvias que se registran en diversas partes de la Ciudad de México el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ha resultado afectado en algunas estaciones.

Alrededor de 18:00 horas, a través de redes sociales, el transporte informó que debido a la fuerte lluvia y la acumulación de agua que se registra en el drenaje del municipio de La Paz se realizó un corte en el servicio.

Por lo tanto, la Línea A ofrece servicio de Pantitlán a Guelatao, mientras que en el resto de la línea se apoya a la población a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las estaciones sin servicio son:

TE RECOMENDAMOS:
Lluvias dejan inundación en la Calzada Ignacio Zaragoza.
Lluvias paralizan Línea A del Metro

CDMX bajo Alerta Roja por lluvias intensas; se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza

  • Guelatao
  • Peñón Viejo
  • Acatitla
  • Santa Marta
  • Los Reyes
  • La Paz

Alerta por fuertes lluvias en la CDMX

Durante la tarde de este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó de la Alerta Roja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa.

Mientras que siete alcaldías más se encuentran bajo la alerta amarilla debido a las lluvias que se esperan.

Uno de los encharcamientos mayores que se han registrado es en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la calzada Emita Iztapalapa, en donde personal labora para bajar los niveles de agua acumulados.

Otro punto donde se registra inundación es sobre Salvador Carranco y José María Gutiérrez, colonia La Colmena también en la Alcaldía Iztapalapa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Memorial en el Puente de la Concordia tras la explosión de la pipa de gas, el pasado 10 de septiembre.
Tragedia en puente de La Concordia

Iztapalapa cancela fiestas patrias en solidaridad con víctimas de explosión de pipa en la Concordia