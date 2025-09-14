CDMX bajo Alerta Roja por lluvias intensas; se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza

Las lluvias intensas registradas la tarde de este domingo en el oriente de la Ciudad de México provocaron una severa inundaron en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cayetano Andrade, en la alcaldía Iztapalapa.
A través de la red social X, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que una brigada de la dependencia ya se encuentra en la zona afectada para bajar el nivel del agua y liberar la vialidad con dirección al Estado de México.
Precisamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Roja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa, que se mantendrá vigente hasta las 23:00 horas de este 14 de septiembre.
Metro suspende servicio en la Línea A por lluvias
Debido a la filtración de agua desde la Calzada Ignacio Zaragoza, que también inundó la zona de vías de la Línea A, el Metro suspendió el servicio en seis estaciones:
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Los Reyes
- La Paz
Mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) trabaja para desalojar el agua, únicamente operan cinco estaciones de la Línea A, en ambos sentidos:
- Pantitlán
- Agrícola Oriental
- Canal de San Juan
- Tepalcates
- Guelatao
