CDMX bajo Alerta Roja por lluvias intensas; se inunda la Calzada Ignacio Zaragoza

Las lluvias intensas registradas la tarde de este domingo en el oriente de la Ciudad de México provocaron una severa inundaron en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cayetano Andrade, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de la red social X, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que una brigada de la dependencia ya se encuentra en la zona afectada para bajar el nivel del agua y liberar la vialidad con dirección al Estado de México.

Precisamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de la Alerta Roja por lluvias en la alcaldía Iztapalapa, que se mantendrá vigente hasta las 23:00 horas de este 14 de septiembre.

Metro suspende servicio en la Línea A por lluvias

Debido a la filtración de agua desde la Calzada Ignacio Zaragoza, que también inundó la zona de vías de la Línea A, el Metro suspendió el servicio en seis estaciones:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Mientras personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) trabaja para desalojar el agua, únicamente operan cinco estaciones de la Línea A, en ambos sentidos:

Pantitlán

Agrícola Oriental

Canal de San Juan

Tepalcates

Guelatao

#AvisoMetro: Por fuerte lluvia y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio en Línea A opera solo de Pantitlán a Guelatao.



⚠️ Sin servicio de Guelatao a La Paz.@RTP_CiudadDeMex apoya en el traslado de usuarios de Guelatao a Santa Marta.



Toma… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2025

