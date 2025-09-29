Recorte a sueldos de diputados solo se realizarán ‘de ser necesario’, dice Ricardo Monreal

Recorte a sueldos de diputados solo “de ser necesario, sí se va a realizar”, dijo, Ricardo Monreal en rueda de prensa, al no descartar un recorte a los sueldos de los legisladores por la disminución de presupuesto en el Paquete Económico 2026.

Lo anterior, señaló, es debido a que, para el próximo año, la Cámara de Diputados enfrentará una disminución presupuestal del margen del 7% de acuerdo con el Paquete Económico 2026.

Ante ello y cuestionado por los despidos en otras áreas del recinto legislativo, Ricardo Monreal dijo que “solo de ser necesario”, sí se ejecutaría un recorte a sueldos de diputados.

Tras ser informado sobre despidos masivos en la Dirección de Comunicación Social, Ricardo Monreal indicó que los recortes no tienen la intención de afectar directamente a los trabajadores.

Cámara de Diputados ı Foto: Especial

“No se trata de lastimar a nadie. Voy a platicarlo con el secretario General para que evite cualquier circunstancia de lastimar a personas, como es el caso. Lo que sucede, es que el año próximo tendremos menos presupuesto y lo único que yo le pedí al secretario general es que tomara las medidas para que el próximo año no tuviéramos dificultades”, dijo.

Y comentó que el año próximo en la cámara tendrán prácticamente menos 7% del presupuesto. 3.5% que es el relativo a la inflación de este año “y obviamente lo que se acumule el próximo año. Yo le calculo que tendremos menos del 7% del presupuesto”.

Sobre reunión con Harfuch

En otro tema y respecto a la reunión que sostuvo hoy con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que esta reunión, “no fue en mi casa, pero fue un despacho”, esto, luego de que se difundiera que había sido celebrada en casa del legislador.

Y afirmó que se reunió con él “Unas dos horas para revisar las características de la comparecencia que tendrá lugar el 27, si no mal recuerdo. Tendremos varias reuniones, una con coordinadores y otra en la Junta de Coordinación Política”.

“El tema de seguridad, es para mí de la mayor importancia y en este momento creo que se coloca en una de las mayores exigencias de la ciudadanía. Entonces fue una reunión respetuosa, amable, sobre los términos de la comparecencia y también sobre temas delicados que están sucediendo en el país, una radiografía general que será la que exprese también frente a los coordinadores”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT