Monreal y Harfuch trazan detalles de comparecencia en San Lázaro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal

En privado, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal hablaron sobre la reunión que se sostendrá en el recinto parlamentario el próximo 27 de octubre.

La reunión privada, entre ambos personajes, se da con el fin de preparar la comparecencia que próximamente el servidor público tendrá en el recinto, con motivo de la glosa del primer informe de la Presidenta de la República.

“Este día me reuní con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch (@OHarfuch), para precisar los términos de su comparecencia en la Cámara de @Mx_Diputados, acordada en la Junta de Coordinación Política”, indicó el legislador morenista en su cuenta en la red social X, antes Twitter, sin dar mayores detalles.

Más tarde, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal Ávila anunció que el próximo 27 de octubre se realizará la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante el órgano de gobierno correspondiente.

Monreal explicó que el encuentro de este lunes se desarrolló en un marco de respeto y apertura, en el que se abordaron los lineamientos de la comparecencia y diversos temas sensibles relacionados con la situación de seguridad en el país, “será la que exprese también frente a los coordinadores”, añadió.

Respecto al informe preliminar presentado por García Harfuch, Monreal consideró que se trató de un diagnóstico realista, sustentado en estadísticas y cifras claras. Destacó que el sector de seguridad es uno de los ámbitos donde, a su juicio, se han registrado mayores avances por parte del Gobierno Federal.

LMCT