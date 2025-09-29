SEP: todos los días de descanso y sin clases en octubre 2025

Te contamos los días de descanso previstos para el décimo mes del año.

Mientras millones de estudiantes en México se preparan para las vacaciones de invierno, octubre inicia con dudas sobre los días de descanso oficial y si habrá suspensión de clases durante el décimo mes de 2025.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, aunque en octubre no habrán días de descanso, alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar un fin de semana largo al cierre del mes.

Lo anterior, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el viernes 31 de octubre.

Calendario escolar para el ciclo 2025-2026. ı Foto: Especial

¿Octubre tiene días feriados para trabajadores? Esto dice la LFT

México celebra distintas efemérides cívicas o religiosas, algunas reconocidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como días festivos, considerados días no laborables para trabajadores, o sin clases para estudiantes que pueden disfrutar de un día extra de descanso.

Cada una de esas fechas están establecidas en el artículo 74 de la LFT, y aún quedan dos días festivos en lo que resta de 2025 :

El tercer lunes de noviembre en conmemoración la Revolución Mexicana

Este año, la efeméride cae el 17 de noviembre, por lo que trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo a partir del sábado 15.

25 de diciembre, por Navidad

Octubre sí tiene un día de descanso oficial previsto por la LFT, pero se otorga cada seis años con motivo a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. El próximo asueto será el 1 de octubre de 2030.

Todos los días sin clases en noviembre y diciembre de 2025

El calendario de la SEP contempla 185 días de clases, hasta el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes del concluir el 2025, estudiantes de educación básica podrán disfrutar de:

Un puente del viernes 14 al lunes 17 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana

Un fin de semana largo por la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del año, programada para el viernes 28 de noviembre

Por otra parte, la SEP contempla el periodo vacacional de invierno del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr