DEA detiene a 670 personas ligadas al CJNG

Durante un operativo de cinco días, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) detuvo a 670 personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada por Estados Unidos una organización terrorista, a la que advirtió que no dará marcha atrás en su estrategia de combate.

El dispositivo se llevó a cabo entre el 22 y 26 de septiembre en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras, lo que derivó en la incautación de 92.4 kilos de polvo de fentanilo, 6.62 kilos de metanfetamina, 22.8 de cocaína y 33 de heroína, así como 18 millones 644 mil 105 dólares en divisas y 244 armas de fuego.

La DEA aseguró que el compromiso es el de desmantelar las redes de comando, control y distribución, así como a continuar con la búsqueda del cofundador y líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El Tip: EL pasado 8 de septiembre, la DEA reportó un operativo contra presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, que derivó en la detención de 617 personas.

“La DEA está atacando al Cártel Jalisco Nueva Generación como lo que es: una organización terrorista, en todos los niveles, desde sus líderes hasta sus redes de distribución y todos los que se encuentran entre ambos, Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará.

“Trabajando codo a codo con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales, y a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA se compromete con estas alianzas para combatir directamente a las organizaciones terroristas designadas.

154 kilos de diferentes drogas fueron decomisadas

“Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”, advirtió el administrador interino de la DEA, Terrance Cole.

Al Cártel lo señala de operar a nivel global con decenas de miles de miembros y “facilitadores” en al menos 40 países, y que posibilitan la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas.