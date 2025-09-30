Dictan auto de formal prisión contra exfuncionario implicado en caso ‘Rápido y Furioso’

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un juez auto de formal prisión en contra de Ricardo Humberto Hernández Coronado por su probable responsabilidad en el delito de introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Hernández Coronado está vinculado con el caso “Rápido y Furioso”, pues al desempeñarse como funcionario de la Central de Operación Aduanera, de las Aduanas del Norte, dio paso a la introducción a territorio mexicano de armamento de uso militar proveniente de Arizona, Estados Unidos.

Este ingreso permitido entre 2009 y 2010 se realizaba a través de la línea fronteriza sin contar con permiso de la autoridad facultada para la importación de dicho armamento.

Un comunicado de la FGR indicó que fue detenido en días pasados en Hermosillo, Sonora, luego de que se le cumplimentó orden de aprehensión por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), el Juez dictó el auto de formal prisión, por lo que quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS-Sonora” .

