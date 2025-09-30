Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo se hacen las evaluaciones?

La plataforma de evaluaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el propósito de evaluar el avance y el desempeño de las y los aprendices del programa, así como la calidad de la capacitación que están recibiendo.

Con los datos que los beneficiarios del programa y los centros de capacitación dan en la plataforma mediante sus respuestas, se puede mejorar la calidad del programa de Jóvenes Construyendo el futuro en cualquier aspecto que sea necesario.

Además de estas evaluaciones mensuales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social visita los centros de trabajo para poder verificar que se respete el lugar que fue asignado para la capacitación, así como los horarios y las actividades que fueron establecidas en el Plan de Actividades.

La evaluación mensual ya se encuentra activa en la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las evaluaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro se hacen de manera mensual, y se tiene un límite de siete días para hacerlas.

En caso de que no se realice la evaluación por parte de las y los beneficiarios del programa, la entrega del apoyo económico de 8 mil 480 pesos podría verse afectada.

Si se trata de un centro responsable que no puede visualizar en la plataforma a sus aprendices para poder realizarles la evaluación, es posible que este no se encuentre asignado a su Plan de Actividades.

Plataforma de evaluación Jóvenes Constuyendo el Futuro ı Foto: Especial

¿Cómo se hace la evaluación de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para poder realizar la evaluación sólo requieres seguir los siguientes tres pasos:

Ingresa a la plataforma: Una vez que estés dentro de la Plataforma Digital de Jóvenes Construyendo el Futuro debes acceder a tu perfil utilizando tu correo y contraseña. Ubica la sección de evaluaciones: Una vez que hayas iniciado sesión, busca el apartado de evaluaciones en tu perfil Completa la evaluación: Cuando estés en la sección de evaluaciones debes responder las preguntas sobre el desempeño, así como sobre la capacitación recibida.

Las respuestas que se dan en las evaluaciones de la plataforma son confidenciales, por lo que se requiere total honestidad al responderlas.

¿Cuándo se abre la plataforma?

La inscripción al programa está abierta de manera permanente, pero el periodo de postulaciones para las vacantes disponibles se abre en fechas específicas.

El primero de octubre se abrirá la focalización de los espacios de capacitación, y para conocer si el municipio en el que te encuentras participará en la próxima apertura debes igresar al mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el futuro.