“Nadie se va a quedar desamparado”; Sheinbaum visita zona afectada por inundaciones en Neza

Al visitar la zona afectada por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ninguna persona quedará “desamparada”.

De salida rumbo al estado de Morelos, donde encabezará el penúltimo evento de su gira nacional, la mandataria acudió a la entidad mexiquense, junto a la gobernadora Delfina Gómez, para evaluar los trabajos que se llevan a cabo para atender a los habitantes y los daños en casas, negocios y vialidades.

Desde la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, en la colonia Ampliación Vicente Villada —el punto con más afectaciones—, explicó que la Secretaría del Bienestar ya se encuentra levantando el censo para dar un primer apoyo a los damnificados esta misma semana.

Sin embargo, adelantó que después de la evaluación que se haga en la zona, así como la identificación de riesgos se dispersara un segundo apoyo a la población.

“Se están levantando los censos lo más pronto posible se va a dar el primer apoyo está en una semana se va a dar y después de acuerdo con la evaluación de riesgos se va a dar un segundo apoyo muy pronto nadie se va a quedar desamparado”, declaró.

Subrayó que también se realiza una valoración integral de las obras que se tienen que hacer a partir de este 2025 para evitar que se repitan las inundaciones, aunque recalcó que en esta ocasión se trató de una lluvia atípica.

“Para evitar que haya nuevamente estas inundaciones, han sido lluvias pues muy atípicas, llovió lo que no había llovido desde los últimos años, pero de todas maneras pues tenemos que alcanzar estamos aquí apoyando a los presidentes municipales”, declaró.

Brigadas realizan limpieza y desinfección en calles y viviendas

Tras las severas inundaciones registradas en colonias como Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada, autoridades estatales y municipales desplegaron brigadas de limpieza, desinfección y atención médica para las familias afectadas.

Vecinos reportaron que en algunas calles el agua se tornó de color rojizo, lo que encendió alertas por posible contaminación. Ante ello, especialistas realizan muestreos para descartar riesgos a la salud.

La gobernadora Delfina Gómez informó que esta misma semana iniciarán los apoyos a damnificados y se levantará un censo casa por casa para determinar daños.

MSL