No hay fuego amigo, pero sé de dónde vienen los ataques: Adán Augusto

El senador Adán Augusto López descartó que los recientes ataques en su contra por presuntas irregularidades patrimoniales provengan de fuego amigo dentro de Morena, si bien insistió en que tiene claridad del origen de los mismos.

Además, el morenista remarcó que no dejará de ser coordinador de los senadores de Morena, pese a las recientes controversias, que, además del tema del patrimonio, incluye su relación con el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, ahora procesado por la ley por delitos relacionados con el crimen organizado.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, en foto de archivo.

En entrevista para el programa Por la mañana con Ciro Gómez Leyva, López Hernández rechazó que la filtración de las declaraciones patrimoniales, que muestran la recepción de dinero por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, haya provenido desde el interior del partido.

Por el contrario, insistió en que sabe “de parte de quién vienen” los intentos por desacreditar su imagen e, incluso, apuntó a “grupos de la derecha”. Además, enfatizó que ha contado con todo el apoyo y respaldo de sus compañeros del partido.

“La información fiscal, una hoja si mal no recuerdo, la presentaron en un programa de televisión. Yo presenté mi declaración fiscal desde el viernes y ayer un resumen. El documento que se difundió está modificado, no es original, y buscaba ponerme en evidencia sobre hechos falsos”, explicó el senador en la entrevista con Por la mañana...

“Por eso hice públicas mis declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024. Y aclaré que lo que se publicó no correspondía a lo que declaré ni a los pagos parciales que, como cualquier contribuyente, hago mes a mes”, abundó.

Adán Augusto López, en conferencia de prensa donde aclaró presuntas irregularidades fiscales.

En el mismo sentido, López Hernández puntualizó que los ingresos declarados que son adicionales a su labor como legislador no representan un conflicto de interés.

“Las asesorías legales que realicé fueron básicamente en noviembre y diciembre de 2023, cuando ya no era secretario ni gobernador ni aspirante. Me dediqué a poner en orden mis asuntos personales antes de incorporarme a la campaña de la hoy Presidenta”, explicó el senador.

Por otro lado, Adán Augusto López fue cuestionado nuevamente sobre si tenía conocimiento de las actividades ilícitas de su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez, a quien hoy se señala como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

A propósito, López Hernández insistió en que, durante su periodo al frente del Gobierno de Tabasco, nunca recibió reportes oficiales de seguridad. Incluso, resaltó que las investigaciones comenzaron en 2024, después de que dejara el cargo.

Ante la pregunta sobre qué opinión le merece su exsecretario de Seguridad, respondió: “Lo conocí y en su momento lo nombré secretario. Pero si volviera a ser gobernador no lo nombraría otra vez. Le deseo que afronte su proceso y que le vaya bien”.

Finalmente, López Hernández enfatizó que cumplirá su responsabilidad como coordinador de los senadores de Morena.

“Fui electo para toda la legislatura y la ley orgánica prevé que Morena mantenga la presidencia de la Junta de Coordinación Política si tiene mayoría. [...] Cumpliré con mi encargo y responsabilidad”, concluyó.

