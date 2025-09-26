Adán Augusto López debe aclarar al SAT adeudo de 79 mdp no declarados: Sheinbaum

Al ser cuestionada este viernes en su conferencia de prensa sobre un adeudo al SAT por 79 millones de pesos que Adán Augusto López no incluyó en su declaración patrimonial, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el senador debe aclararlo.

“Debe aclararlo”, dijo Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, donde además se refirió a las inconformidades por parte de compañeros de Morena en contra de senador morenista.

“Son politiquerías”, sostuvo Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

Ayer se informó que Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial.

Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluye a empresas beneficiadas con recursos públicos y, en al menos un caso, una señalada por el SAT como empresa fantasma.

Adán Augusto López Hernández recibiría, entre 2023 y 2024, 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR