Sheinbaum presenta Mujeres del maíz, para reconocimiento de indígenas y reivindicar a Malintzin

A fin de resaltar a la mujer indígena y reivindicar a Malintzin en la historia mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció Mujeres del maíz, que se tratará de una jornada de eventos a realizarse en lo que queda del año.

La mandataria comentó que, durante el siglo pasado, Malintzin fue descrita como una traidora, particularmente en el libro Laberinto de la soledad, del escritor mexicano Octavio Paz, señalamiento que, dijo, no se trata de una crítica a la obra, sino de realizar una crítica constructiva.

La jornada incluye una muestra de danza que se realizará el 12 de octubre; durante la Feria Internacional del Libro, el 19 de octubre, se realizará el foro “¡Qué traidora ni qué la chingada!, ¿quién es la Malintzin”. Asimismo, se transmitirán cápsulas en Canal 22 y en Radio Educación.

Durante la #MañaneraDelPueblo, María del Carmen Álvarez Juárez, mujer chichimeca, presentó las actividades del programa “Mujeres del Maíz” en el marco del Año de la Mujer Indígena:



📌Danzas de la Malinche, Zócalo, 12 de octubre

También se llevará a cabo un coloquio con el título “Malintzin. Mujer palabra” en el Palacio de Bellas Artes el próximo 27 de noviembre, además de la realización de un folleto digital de las 400 mujeres.

A la ‘La Mañanera del Pueblo’ asistieron mujeres nahuas, mixes, otomíes y de otros pueblos originarios, quienes además expusieron la lista que contiene la cartilla de los derechos del Gobierno Federal ha comenzado a difundir.

“Participan muchas mujeres que se han dedicado, además de mujeres de los pueblos indígenas, participan mujeres que se han dedicado a estudiar este tema. Muchas de ellas originarias de pueblos y que hoy son conocidas académicas”, dijo.

