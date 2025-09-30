Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan limpieza y censo en Nezahualcóyotl; 87% de las calles, ya sin afectaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se reunieron en el municipio de Nezahualcóyotl para supervisar los trabajos y la atención a la población luego de las intensas lluvias que se registraron el fin de semana. Durante el encuentro se informó que el 87 por ciento de las calles del municipio ya se encuentran sin afectaciones .

Las mandatarias indicaron que luego de abatir los niveles de agua se iniciaron los trabajos de limpieza y saneamiento, por lo que elementos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), integrantes del Grupo Tláloc y Brigadas de Agua Limpia, avanzan en el lavado y desinfección de calles y domicilios de las colonias Evolución, Vicente Villada y Metropolitana segunda sección.

Presidenta Claudia Sheinbaum supervisa limpieza en Nezahualcóyotl. ı Foto: Facebook, @DelfinaGomezAlvarez

Además, se arrancó con el censo en las viviendas y esta misma semana comenzará la entrega de apoyos a los habitantes que tuvieron daños en su patrimonio y aseguraron que nadie quedará desamparado.

“A todas las familias que fueron afectadas, se están levantando los censos. Lo más pronto posible el primer apoyo, esta misma semana” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, los trabajos continúan en las 14 calles que todavía se encuentran afectadas, donde equipos especializados como Vactor, camiones cisterna, minicargador y equipos de gran capacidad conocidos como “Goliath”, trabajan para abatir los niveles y el desazolve en el drenaje.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en las próximas semanas se definirá un plan integral de obras para prevenir inundaciones en la zona oriente , el cual abarcará los municipios de la región.

cehr