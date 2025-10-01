Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’ del ISSSTE realiza 2 cirugías con el nuevo robot Da Vinci Xi.

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 2 cirugías exitosas con el nuevo robot Da Vinci Xi, lo que representa una evolución tecnológica de la cirugía mínimamente invasiva.

En un comunicado, el Centro Médico indicó que las intervenciones se llevaron a cabo en 2 mujeres de 42 y 29 años, quienes fueron diagnosticadas con miomatosis uterina supernumeraria y endometriosis severa, respectivamente.

Agregó que estas operaciones forman parte del Plan de Cirugía Robótica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que adquirió al menos 6 robots de ese tipo. Además, dijo que la compra del nuevo robot Da Vinci Xi representa una evolución tecnológica.

“Gracias a esta tecnología de punta, ahora es posible realizar procedimientos rápidos, precisos y seguros, que permiten recuperaciones más prontas y con menos riesgos”, escribió el ISSSTE en redes sociales.

Por último, afirmó que las y los médicos reciben capacitación especializada y cuentan con simuladores de entrenamiento, garantizando una atención de calidad mundial.

Del 27 al 30 de septiembre especialistas del Hospital General “Saltillo”, en Coahuila, realizaron siete cirugías robóticas a pacientes diagnosticados con cáncer de endometrio, recto, próstata y colón, quienes han recibido su alta de 24 a 48 horas después del procedimiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR