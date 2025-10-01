Golpe en pleno Badiraguato

Nos comentan que el golpe que el Gabinete de Seguridad dio al Cártel de Sinaloa, con la detención de Juan Pablo Vargas, El Chuki, tiene un significado especial, porque se dio en el municipio de Badiraguato, la cuna de este grupo delictivo. De acuerdo con lo que informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, el ahora detenido estaba al servicio de la facción de Los Chapitos y, era tal su relevancia, que se encuentra vinculado a la misma causa penal que otros 12 objetivos de alto nivel, como Ovidio Guzmán, El Ratón; Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio César Chávez junior. Como ha ocurrido en otras detenciones, El Chuki fue localizado gracias a un gran trabajo de inteligencia en la comunidad de Surutato, en donde fue sorprendido por las Fuerzas Federales, sin darle oportunidad a oponer resistencia. Hay quienes leen en esto el mensaje de que, Badiraguato, la tierra de los fundadores del Cártel de Sinaloa, dejó de ser inexpugnable. ¿Será?

