Israel captura a 4 mexicanos tras interceptar Flotilla Global Sumud; los acusan de ‘ingreso ilegal’

Israel interceptó en aguas internacionales a embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a cuatro personas mexicanas, acusadas de “ingreso ilegal” por intentar establecer un corredor humanitario en Gaza y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino.

Tras una reunión entre familiares de los connacionales y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se confirmó que Arlin Medrano, Sol González Eguía, Carlos Pérez Osorio y Ernesto Ledesma fueron capturados por la armada israelí.

David Peña, abogado de las familias, explicó que Israel analiza aplicar un protocolo de deportación inmediata, pese a que la detención ocurrió en aguas internacionales. Señaló que el gobierno de Benjamín Netanyahu busca acusar a los detenidos de “ingreso ilegal” y advirtió que ni siquiera las autoridades mexicanas han podido establecer comunicación con ellos.

“No se va a tener contacto con ellos hasta el día de mañana. Probablemente, todavía no confirma Relaciones Exteriores la hora, se pueda ya tener contacto físico con ellos y la visita a los centros de detención sería hasta entre la noche de mañana jueves y la tarde del viernes. Es decir, se va a estar sin comunicación, no se tiene información de los lugares de traslado, no se tiene información sobre las condiciones físicas de ellos, ni tampoco de su detención”, explicó.

Durante la mesa con la cancillería, las familias exigieron al gobierno mexicano emitir un pronunciamiento sobre la detención de la flotilla, por considerar que lo dicho hasta ahora es “bastante simple”.

Como parte de los acuerdos, se estableció que la mesa de diálogo será permanente para ser convocada en cuanto surja nueva información; no obstante, hasta ahora la única cita fijada es para el viernes a las 16:00 horas.

Paralelamente, en la Ciudad de México se realizaron movilizaciones y bloqueos viales para exigir al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo romper relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio y por la detención de los mexicanos.

“¡A romper, a romper, relación con Israel!”, “¡El mundo rechaza el genocidio en Gaza!” y “¡Claudia, carajo, rompe con Netanyahu!”, son algunas de las consignas con las que un nutrido grupo de personas se manifestaron este miércoles sobre avenida Juárez, frente a la sede de la SRE, para luego avanzar con dirección a Paseo de la Reforma.

Entre los mensajes dados por los organizadores de la concentración se realizaron llamados a endurecer la protesta para presionar al gobierno; sin embargo, las familias fueron enfáticas al pedir que todas las movilizaciones en nombre de Palestina y los mexicanos capturados por Israel sean de manera pacífica, dado que dicho movimiento está en lucha contra la violencia que vive Gaza.

Arlin Medrano, una de las seis mexicanas que forman parte de la flotilla humanitaria, informó en la red social X que las embarcaciones Adara, Alma, Sirius habían sido interceptadas más temprano por la armada israelí.

La activista sueca Greta Thunberg forma parte de la flotilla, a la que se sumaron como voluntarios las y los mexicanos Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Dolores Pérez Lazcarro, Ernesto Ledesma, Karen Castillo y Sol González Eguía.

