Juez aplaza comparecencia del contraalmirante Fernando Farías Laguna

Un juez federal aplazó la audiencia inicial contra el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado en el caso de la red de huachicol fiscal en aduanas, para el próximo 20 de octubre.

El juez de control Mario Elizondo, con sede en el penal del Altiplano, en el Estado de México, determinó la reprogramación después de que los abogados defensores del oficial naval presentaran una solicitud formal para posponer la comparecencia, originalmente programada para este miércoles, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no proporcionó el expediente completo del caso.

Según documentos presentados por la defensa, el martes pasado, la FGR entregó la carpeta de investigación identificada con el número FED/FEMDO/FEIORPIFAM-CDMX/0000568/2024, cuyo contenido alcanza aproximadamente 18 mil 838 páginas.

Sin embargo, la documentación presenta deficiencias significativas, incluyendo información faltante y diversos discos de almacenamiento digital que se encuentran vacíos.

En tanto, la jueza décimo primera de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Emma Cristina Carlos Ávalos, otorgó una suspensión provisional que impide su captura y la ejecución de la prisión preventiva oficiosa en caso de ser vinculado a proceso.

El acuerdo judicial especifica que, debido a la suspensión provisional de amparo otorgada, el oficial naval no podrá ser recluido en el penal del Altiplano, incluso si durante la audiencia inicial se determina vincularlo a proceso penal.

Esta determinación judicial representa un escudo legal para el contraalmirante, ya que impide la ejecución de cualquier medida de prisión preventiva, independientemente de lo que se resuelva cuando finalmente se celebre la audiencia inicial.

