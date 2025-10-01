Monreal se pronuncia a favor de la propuesta de la presidenta para eliminar el fuero a legisladores

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, dijo estar a favor de la propuesta de la presidenta de la República respecto a eliminar el fuero a diputados y senadores.

En conferencia ofrecida a representantes de medios de comunicación, el legislador mencionó que “estamos de acuerdo, vamos a esperar que llegue la iniciativa y procederemos a la deliberación para que la mayoría calificada decida, porque es una reforma constitucional”.

Subrayó que no tiene “ningún inconveniente en recibirla cuando ella la envíe; ha dicho que la incluirá en el paquete de reforma electoral”.

Sin embargo, el diputado comentó que prefiere esperar la iniciativa y luego determinar lo procedente. “No puedo asegurar si los aliados o algunos otros estarán en favor o estarán en contra, pero todo en su momento”.

Resaltó que la presidenta de la República anunció que podría ser hasta febrero cuando la envíe para dictaminación de las cámaras, donde tendrán que determinar la viabilidad de esta reforma.

Expuso que la Constitución no reconoce que exista fuero. “No menciona en ninguna de sus partes sustanciales la expresión fuero. Habla de inmunidad, pero es una buena posición, una buena tesis, porque de lo que se trata es que en flagrancia o en la comisión de delitos no se escuden en el fuero”.

Reiteró que aún no se tiene la iniciativa en la materia, pero destacó que en la Cámara de Diputados ya existen algunas que están dictaminadas o en proceso sobre la supresión del fuero o inmunidad procesal.

“Vamos a revisarlo, pero prefiero que después de que la Comisión para la Reforma Electoral, después de que concluya su trabajo, nos la envíen y empecemos a trabajar, aunque hace un momento platicaba con el diputado Leonel Godoy y él tiene la iniciativa para dictaminar sobre la supresión del fuero en el caso de legisladores", destacó.

Comentó que a un año de distancia de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, asumiera el poder, este puede ser valorado como responsable. “Para mí es aprobatorio su ejercicio, para mí ha logrado disminuir los delitos, para mí ha disminuido también el crimen organizado y ha impulsado la política social con mayor profundidad que lo que hizo el presidente López Obrador”.

Al ser cuestionado de los ataques con drones, el diputado Monreal consideró que es un tema en el que se debe tener mucho cuidado, “se requiere investigar. Ahora tengo conversación con la Comisión de Gobernación porque hay temas delicados en este caso”.

Afirmó que se tienen que investigar y emprender carpetas para que no quede al aire o como mera anécdota, la presencia de drones invasores o de drones que no se sabe su origen.

Destacó que están cumpliendo “cabalidad con dotar al Estado mexicano de instrumentos jurídicos para actuar en el caso de existencia de drones criminales o de drones invasores o de drones con explosivos que dañan a la población y que dañan regiones completas de varios estados y municipios”.

Ante ello, dijo que, al cumplir con dotar de instrumentos jurídicos a la autoridad, esta debe actuar sin distingo y de inmediato frente a esta grave dificultad criminal que se ha presentado fundamentalmente en Michoacán.

Enfatizó que el Estado mexicano no va a permitir que los grupos criminales que emplean drones afecten, alteren y generen disturbios sociales; “no lo va a aceptar, no lo va a permitir y no lo va a tolerar el Estado mexicano, se lo aseguro”.

MSL