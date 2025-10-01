Roberto Moreno, asesor de la SCJN, renuncia debido a investigaciones previas por corrupción

Roberto Moreno Herrera, quien llevaba un mes como secretario de seguimiento de comités en la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó separarse del cargo, debido a investigaciones en su contra por presuntas irregularidades durante el tiempo en que se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En una carta enviada al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, señala que, con su separación del cargo, a partir del 1 de octubre, busca evitar que la investigación en su contra “no menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”.

Moreno Herrera renunció en febrero pasado a la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), luego de que en 2025 surgieran señalamientos públicos y auditorías internas que lo señalan por presuntas irregularidades como viajes no autorizados, asignación discrecional de plazas y retrasos en la Plataforma Digital Nacional.

La presidenta del SNA, Vania Pérez, envió una carta al ministro Hugo Aguilar en la que le notificó del caso de Roberto Moreno y las indagatorias actuales en su contra.

¿Quién es Roberto Moreno?

Roberto Moreno es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Además, cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Complementó su preparación con diversos cursos de posgrado especializados en anticorrupción, transparencia y acceso a la información, áreas en las que ha desarrollado gran parte de su labor profesional.

A lo largo de su trayectoria, Roberto Moreno ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública en México.

En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se desempeñó como Director General de Planeación y Desempeño Institucional .

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , dentro de la Unidad de Evaluación del Desempeño, estuvo al frente de la Dirección General Adjunta de Seguimiento e Información del Desempeño .

También colaboró en el Gobierno del Estado de Oaxaca .

En la Secretaría de la Función Pública (SFP) impulsó acciones orientadas al fortalecimiento de políticas públicas en transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y combate a la corrupción.

