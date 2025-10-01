Nos recomiendan poner lupa en el fuerte discurso, lleno de mensajes, pronunciado ayer por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante su comparecencia ante el Senado. La funcionaria fue enfática al advertir que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”. Y aseguró: “En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales”. Rosa Icela se ganó el aplauso de los legisladores, incluidos los de oposición, cuando dijo que la investigación sobre huachicol fiscal no ha terminado y que hay “bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”. La titular de Segob dijo ser parte de un Gobierno que condena el dispendio, lo que, nos aseguran, hizo que más de un morenista agachara la cabeza para no recibir la pedrada. Hay quienes piensan que el buen nivel de gobernabilidad del país se vio reflejado en la comparecencia. Ahí el dato.