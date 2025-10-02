‘Alito’ tiene derecho a defenderse, dice Sheinbaum tras advertencia de denuncia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno

Luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que presentaría una denuncia en contra de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, por las declaraciones hechas respecto a las propiedades que le expropió el Gobierno de Campeche, la mandataria dijo que tiene derecho a defenderse.

En su conferencia del miércoles, la titular del Poder Ejecutivo dijo tener conocimiento que dichas propiedades habrían sido adquiridas con prácticas ilícitas.

“Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por un lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene…”, declaró.

La mandataria aseguró que lo dicho un día antes fue sólo una mención de lo que sabía.

#LaMañaneraDelPueblo | Sheinbaum respondió a la denuncia de ‘Alito’: precisó que las propiedades expropiadas en Campeche “parece que fueron adquiridas con recursos ilícitos” y subrayó que el dirigente priista puede defenderse. pic.twitter.com/dNDRZw32lR — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) October 2, 2025

“Tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene a defenderse en el momento de un acto de autoridad”, dijo.

Esta semana, el gobierno de Layda Sansores expropiaron predios del líder del partido tricolor para destinar los terrenos a la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Además, en el decreto respectivo se expuso que el 26 de septiembre se emitió el dictamen jurídico con el que se justificó la causa de utilidad de cuatro terrenos a nombre de la madre, Yolanda Cárdenas, y un socio del priista, el arquitecto Juan José Salazar Ferrer.

“Eso es absolutamente falso”, expresó Alejandro Moreno en sus redes sociales, tras los señalamientos.

Puntualizó además que el máximo órgano judicial ya sentenció a su favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito.

LMCT