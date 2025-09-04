‘Alito’ denuncia que Morena destruye el país ante congresista cercana a Trump

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunió este jueves con la congresista republicana, María Elvira Salazar, cercana al presidente Donald Trump, para denunciar la destrucción de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos en México.

Al continuar con su gira de trabajo en Washington, el senador priista dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales, que fue una “muy buena conversación” con la legisladora estadounidense.

‘Alito’ señaló que la congresista, integrante del Comité de Asuntos Exteriores, es una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos.

Una muy buena conversación con la congresista @RepMariaSalazar, una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos. Siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México 🇲🇽 y Estados… pic.twitter.com/W0AZIN5pBJ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 4, 2025

El presidente partidista Moreno Cárdenas afirmó estar siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México y Estados Unidos.

Desde hace unas semanas, el político mexicano ha realizado diversas visitas al extranjero para denunciar lo que considera se busca instaurar en México como un “narcoestado” y una dictadura similar a la de países como Venezuela.

En ese sentido, Alejandro Moreno ratificó que el PRI no permitirá que se trastoque la democracia y la estabilidad democrática del país.

“No vamos a permitir jamás que en México se instaure una narcodictadura terrorista y comunista. Nuestro país debe seguir siendo una Nación de Instituciones, con Democracia, donde se respeten los Derechos Humanos, las Libertades y la Constitución”, declaró en redes sociales en un mensaje del miércoles.

En Washington D.C. 🇺🇸 seguimos trabajando con toda la determinación por México. Con paso firme y en reuniones muy productivas, estamos echados para adelante defendiendo lo que de verdad importa: la seguridad hemisférica y una relación bilateral sólida que dé resultados en favor… pic.twitter.com/lB8RJ4tnB3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 4, 2025

