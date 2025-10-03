Arturo Zaldívar pide a diputados modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, destacó que la Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, acertó en ser enfática en que no hay cabida para la aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna.

Ante ello, Zaldívar pidió a diputados “que clarifiquen retroactividad en Ley de Amparo”.

Durante la Mañanera de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar señaló que la redacción del Artículo, 1 párrafo dos constitucional, no es la más adecuada o clara para explicar si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio y se regirán en el futuro por las disposiciones de una reforma.

No obstante, el Artículo 14 constitucional establece de manera tajante que ninguna ley dará efecto retroactivo de persona alguna, lo cual significa que las leyes tienen efecto al futuro y no al pasado.

“El Ejecutivo no está a favor de ningún tipo de retroactividad, por lo que de manera respetuosa y del diálogo constructivo entre poderes solicitan a los legisladores hacer las adecuaciones pertinentes al artículo dándole claridad”, dijo en su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Arturo Zaldívar subrayó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, los juicios en trámite no deben ser modificados en lo ya resuelto, sino que los ajustes aplican únicamente hacia adelante, en etapas procesales nuevas.

La propuesta de Arturo Zaldívar para la Cámara de Diputados en primer orden establece de manera expresa que la Ley de Amparo es una ley procesal.

Pide aclarar que las etapas concluidas generan derechos adquiridos y no pueden alterarse.

Y finalmente precisar que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor se regirán por las nuevas disposiciones, sin retroactividad.

La Reforma Ley de Amparo busca atender a la necesidad de hacer el juicio de amparo más ágil, breve y dar un avance claro a la digitalización con la posibilidad de llevar los juicios de amparo en línea, reduciendo así los costos para los enjuiciables, los particulares y el propio Estado, detalló el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR