Mexicanos en Flotilla Global Sumud ‘se encuentran bien’, informa SRE; serán repatriados

Barcos con banderas palestinas y de otros países, que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

Los seis mexicanos que se encuentran en un centro de detención en Israel, tras la intercepción de una embarcación de la misión humanitaria para Gaza Flotilla Global Sumud, se encuentran bien y serán repatriados a nuestro país, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un mensaje en redes sociales, la cancillería informó que mantuvo comunicación con los seis mexicanos que fueron trasladados al centro de detención Ktziot, en Israel, tras la intercepción de la flotilla, el miércoles.

Remarcó que “se encuentran bien” y que accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes para que este proceso se desarrolle lo antes posible.

La cancillería se refirió a una mexicana más, quien, dijo, viajaba en la flotilla como apoyo legal. Remarcó que se encuentra “bien” y se mantiene comunicación con ella.

“El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien”, escribió la cancillería en X.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible”, abundó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien.



Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores remarcó que mantiene comunicación permanente con los familiares de los mexicanos detenidos en Israel, y reafirmó su “compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora”.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada por las fuerzas israelíes el miércoles 1 de octubre de 2025, cerca de las 12:00 horas (horario de CDMX), a unas 70 millas de la costa de Gaza, en aguas internacionales.

Tras la intercepción, los barcos y sus tripulantes, incluidos los seis mexicanos, fueron detenidos y trasladados al puerto de Ashdod para posteriormente ser deportados a sus países de origen.

