Mexicanos de la flotilla Sumud serán trasladados a ciudad en Israel

Decenas de manifestantes pro Palestina marcharon de la SRE con dirección a Paseo de la Reforma para exigir presión tras la detención ilegal de cuatro activistas mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las embarcaciones en las que viajan Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio de nacionalidad mexicana, como parte de la Flotilla Global Sumud, fueron interceptadas por autoridades de Israel y se encuentran en traslado al puerto de Ashdod.

La dependencia informó que a la llegada a la ciudad de Israel, las servicios consulares de México estarán atentos para ofrecer la protección y asistencia que requieran los mexicanos.

“El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, ha estado personalmente en comunicación, hasta el día de hoy, con las personas mexicanas que viajan en la flotilla”, dijo la dependencia.

La SRE hizo un llamado para que se respete la integridad física y seguridad de los mexicanos y puedan acceder de manera expedita a la entrevista consular y proceder a su rápida repatriación.

Antecedentes de la Flotilla Sumud

La Flotilla Sumud es parte de un movimiento internacional que busca romper el bloqueo naval impuesto por Israel a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina. Esta iniciativa se ha realizado en varias ocasiones durante los últimos años, reuniendo a activistas de distintos países con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en Gaza y presionar por el acceso seguro de asistencia internacional.

Durante la travesía, la flotilla enfrentó fallos técnicos, condiciones climáticas adversas y presuntos ataques con drones, que la organización considera actos de intimidación por parte de Israel. A pesar de estos obstáculos, varias embarcaciones continuaron su rumbo hacia Gaza.

La SRE y el embajador mexicano han asegurado seguimiento directo a los tres ciudadanos detenidos y reiteraron que los servicios consulares estarán presentes en su llegada a Ashdod para garantizar protección, asistencia y acceso a la entrevista consular, con el objetivo de facilitar su rápida repatriación.

El incidente ha generado preocupación en diversos países. Gobiernos de España, Italia, Irlanda y Malasia han solicitado que se respeten los derechos y la seguridad de sus ciudadanos.

Los organizadores y activistas enfatizan que la misión es estrictamente humanitaria y pacífica, destinada a entregar alimentos y medicinas a la población de Gaza, y subrayan la importancia de proteger a los participantes internacionales de cualquier daño durante la operación.

