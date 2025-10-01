México pide a Israel garantizar integridad de mexicanos tras interceptar la Flotilla Global Sumud

México pidió a Israel garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, sean respetados, luego de que interceptó a las embarcaciones en las que se dirigían para llevar ayuda humanitaria.

La Cancillería señaló que ya ha solicitado que se permita el acceso consular y agregó que desde el 2 de septiembre, cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, mantiene contacto con las embajadas de la región y con los familiares de las y los connacionales.

“Sobre la situación actual de la Flotilla Global Sumud en la que participan personas mexicanas, la SRE informa que la embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable”, dijo en la red social X.

Más temprano, Arlin Medrano, una de las seis civiles mexicanas que forman parte de la flotilla humanitaria, informó en la red social X que las embarcaciones Adara, Alma, Sirius habían sido interceptadas por la armada israelí en aguas internacionales.

La Flotilla Global Sumud está conformada 44 embarcaciones que zarparon rumbo a Gaza con la intención de establecer un corredor humanitario y visibilizar el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel.

Entre los civiles voluntarios que forman parte de la flotilla, se encuentran seis mexicanas y mexicanos: Arlin Medrano, Carlos Pérez Osorio, Dolores Pérez Lazcarro, Ernesto Ledesma, Karen Castillo y Sol González Eguía.

Tras interceptar las embarcaciones, Israel insistió que la intención de la flotilla es “la provocación”, al señalar que se pretendía violar “un bloqueo naval legítimo”.

Protestan en CDMX contra genocidio en Gaza

Al mismo tiempo, en la Ciudad de México se registraron movilizaciones y bloqueos viales para exigir al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que rompa relaciones con Israel.

“¡A romper, a romper, relación con Israel!”, “¡El mundo rechaza el genocidio en Gaza!” y “¡Claudia, carajo, rompe con Netanyahu!”, son algunas de las consignas con las que un grupo de personas se manifestaron este miércoles sobre avenida Juárez, frente a la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde mantienen un bloqueo.

Suman 4 mexicanos capturados por Israel

Tras una reunión entre familias y la SRE, se informó que Arlin Medrano, Sol González Eguía, Carlos Pérez Osorio y Ernesto Ledesma fueron detenidos por Israel.

David Peña, abogado de familiares de los mexicanos detenidos, explicó que el gobierno israelí contempla acusar a los connacionales de “ingreso ilegal”; sin embargo, se prevé que se aplique el protocolo de la deportación inmediata, pese a que fueron interceptados en aguas internacionales.

Además, la SRE informó a las familias que no podrán tener contacto los mexicanos y que las autoridades tampoco han tenido alguna comunicación con los connacionales .

