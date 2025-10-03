Necesaria reforma a Ley de Amparo, pero sin cláusula de retroactividad: Ministro Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que, si bien es necesaria la reforma a la Ley de Amparo, no así la cláusula de retroactividad aprobada por la mayoría del Pleno del Senado de la República.

[Es] necesaria la reforma, necesaria la reforma. El procedimiento está muy burocratizado o hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces, sí Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN



Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo ı Foto: Especial

Al encabezar un desayuno con representantes de medios de comunicación que siguen las actividades de la SCJN, Aguilar Ortiz consideró que se debe ajustar la cláusula que agregaron los senadores de Morena, al aprobar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: “Se tiene que ajustar eso”, dijo.

Explica ajustes de personal en Suprema Corte

Respecto a los ajustes de personal en la Corte, explicó que 35 personas que estaban adscritas a su ponencia fueron reubicadas en otras áreas de la SCJN.

Asimismo, reconoció que desde la llegada de la nueva integración, el 1 de septiembre, ha habido despidos de personal, especialmente en las ponencias de otros ministros, aunque no dio cifras. También se ha disminuido la plantilla en el área de seguridad, y el recorte continuará.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la reforma a la Ley de Amparo. ı Foto: Cuartoscuro

Algunos, sí. Sobre todo del tema de seguridad, había mucha gente, estaba muy grueso el equipo ya. Y todavía vamos a recortar Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN



En torno a los espacios para trabajadores, Aguilar señaló que se busca reordenar las oficinas en el edificio de Pino Suárez 2, incluyendo las áreas que antes ocupaban las dos salas, cuya operatividad desapareció con la nueva integración de la Corte.

Las vamos a rediseñar para personal. Personal de los ministros. Toda la actividad jurisdiccional se va a concentrar en este edificio (...) Muy probablemente algunas direcciones tendrán que salir a otros edificios de la Corte Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN



Sesión de la Suprema Corte, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

En materia jurisdiccional, Aguilar Ortiz aseguró que la nueva integración ha alcanzado las cifras que lograba la SCJN en épocas anteriores, cuando funcionaba el Pleno y las salas.

Explicó que de 2003 a 2024 el Pleno resolvía entre uno y cinco casos por sesión, mientras que actualmente se resuelven 12 casos por sesión, con lo que, del 11 de septiembre al 1 de octubre, se solventaron 116 asuntos.

Antes pleno y salas llegaban alrededor de 120, 125 casos al mes. Nosotros estamos en 116, quiere decir que aún funcionando en pleno estamos llegando a la productividad que tenían antes funcionando en pleno y en salas Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN



Finalmente, informó que a partir de la próxima semana comenzarán a analizarse los proyectos de resolución elaborados por su ponencia y las de los nuevos ministros, ya que en este primer mes se resolvieron los casos pendientes de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am