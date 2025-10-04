Contra los stickers

Y fue el diputado morenista Armando Corona el que saltó a la fama luego de proponer que se aplique una sanción de 6 años de cárcel a quien haga stickers, memes o imágenes sobre otra persona, para ridiculizarlo, sin su consentimiento. El legislador considera que lo anterior representa una forma moderna de violencia que no se debe normalizar ni permitir. En esta parte podría tener razón, nos comentan, sin embargo, prendió alertas el que en su iniciativa la penalidad se incremente cuando la acción sea cometida contra servidores públicos, pues podría ser un mecanismo de políticos para acallar críticas o cuestionamientos. Ante las críticas, Corona difundió un video en el que se compromete a suprimir la parte que podría limitar la libertad de expresión. También lo hizo para tratar de parar la lluvia de memes y stickers que le cayó encima al conocerse su propuesta. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Comparte reflexiones CSP presenta documental de su gestión