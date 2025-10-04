Mensaje de Sheinbaum en el Zócalo: Dónde ver EN VIVO el evento del 5 de octubre

Primer Informe de Sheinbaum en el Zócalo: rendición de cuentas con acceso para todos

Este domingo 5 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará un mensaje en el Zócalo con motivo de su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, así mismo destacar que este es el último paso de su gira “La transformación avanza” que recorrió los 32 estados del país.

El evento comenzará a las 11:00 horas y se espera que dure aproximadamente dos horas. La entrada será gratuita y abierta a todos los ciudadanos.

Durante el informe, la presidenta presentará los avances de su administración en áreas clave:

Programas sociales y de bienestar.

Seguridad y justicia.

Reformas impulsadas en su primer año.

Relaciones internacionales y política exterior.

Transmisión en vivo

Para quienes no puedan asistir presencialmente, el evento será transmitido en vivo a través de varias plataformas oficiales:

Canal 14 (TV Mexiquense): cobertura directa del informe.

YouTube del Gobierno de México y canal CEPROPIE : transmisión en el canal oficial.

IMER Noticias en X (anteriormente Twitter): cobertura especial del evento.

Facebook: cuentas oficiales de la presidenta y Canal 14 compartirán enlaces y detalles de la transmisión.

Afectaciones viales y transporte público

Así mismo, como es habitual en eventos de esta magnitud, se esperan afectaciones importantes en el Centro Histórico:

Cierres de calles principales:

Avenida 5 de Febrero

Avenida 20 de Noviembre

Corredor Madero

Calles de las Repúblicas: Brasil, Chile, El Salvador, Perú y Venezuela

Transporte público:

Las estaciones de Metro cercanas al Zócalo, como Zócalo/Tenochtitlán, Allende y Pino Suárez, podrían presentar cierres o restricciones.

En el caso del Metrobús las líneas 1, 2 y 8 podrían verse afectadas. Para los autobuses y microbuses sus rutas podrían ser desviadas o suspendidas temporalmente.

Se recomienda tomar sus precauciones a las personas que asistan a ver el evento en vivo, así como considerar medios alternativos de transporte como bicicletas, caminatas o servicios privados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y del Metro para actualizaciones en tiempo real.

Dentro de este mismo marco, el Primer Informe de Gobierno no solo marca un hito en la administración de Sheinbaum, sino que también permite a los ciudadanos conocer directamente los logros y retos enfrentados durante el primer año de gobierno.

La combinación de acceso presencial y digital garantiza que la rendición de cuentas sea incluyente, transparente y accesible para todos los mexicanos.

