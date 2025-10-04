Sheinbaum: la corrupción no tiene cabida en las instituciones; reconoce a Fuerzas Armadas

Al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración por el 204 aniversario de la Armada de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que “la corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones” y llamó a sancionarla “con firmeza”, al tiempo que reconoció a la Marina y al Ejército como pilares de la soberanía nacional.

Lo anterior, en el marco de la conmemoración en Veracruz por los 204 años de la creación de la Armada de México y los 201 de la promulgación de la Constitución de 1824.

Lo contrario de la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad. Por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y, al mismo tiempo, enaltecer la honestidad como principio de vida Claudia Sheinbaum, presidenta de México, desde el puerto de Veracruz



La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la ceremonia por el 204 Aniversario de la Armada de México en Veracruz. ı Foto: Presidencia

La jefa del Ejecutivo sostuvo que la lealtad a la patria implica actuar con valores y verdad: “No hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que el de la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”. Y remarcó que “rechazar la corrupción es el ejemplo para la familia, para los compañeros y para la nación entera”.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo rindió homenaje a los marinos y soldados del país:

En ustedes, marinos de México, hombres y mujeres, la nación reconoce el ejemplo que inspira disciplina, compromiso, lealtad, entrega y honestidad Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Subrayó que el patriotismo “no es exclusivo de quienes portan uniforme, sino un deber compartido por todas y todos los mexicanos”.

Raymundo Morales Ángeles destacó la vocación solidaria de los marinos durante la conmemoración naval. ı Foto: Semar

La Presidenta felicitó al secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, y al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por “su entrega, por su valentía, por su honestidad y por su patriotismo”.

La Marina Armada de México es historia viva y presente firme. Es promesa de futuro que sus valores sigan siendo faro para toda la nación Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El acto en Veracruz representó el tercer evento en que la Presidenta se reúne con los otros poderes de la Unión, algo que enmarcó en el mandato constitucional. Recordó que “en efecto, se definen tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, y que en el presente México ha dado “una valiente decisión” al elegirlos por voto popular.

Frente al Poder Judicial, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que “hoy tenemos frente a nosotros un poder judicial, por primera vez en la historia, elegido por el pueblo de México”.

Concluyó su discurso exaltando la unidad nacional:

México es todo. Nuestro pueblo es todo. La patria lo es todo. ¡Que viva la Marina Armada de México! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas mexicanas! ¡Que viva la patria, que viva siempre y por siempre nuestro querido México! Claudia Sheinbaum, presidenta de México



am