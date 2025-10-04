Marina celebra 204 aniversario de la Armada: ‘Nunca se rinde’

Raymundo Morales Ángeles destacó la vocación solidaria de los marinos durante la conmemoración naval.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y alto mando de la institución, destacó el regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc a aguas nacionales y refrendó la vocación solidaria de los marinos con el pueblo mexicano, en medio de la conmemoración por los 204 años de la creación de la Armada de México y los 201 años de la promulgación de la Constitución de 1824.

“Nuestro Buque Escuela Cuauhtémoc se encuentra en este momento realizando las maniobras de zarpe en Nueva York para retornar a casa. Lo hace navegando con todo el aparejo, con nuestro pabellón en lo alto y con el espíritu más fortalecido que nunca”, expresó durante la ceremonia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Veracruz.

La Armada celebró 204 años de historia con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Veracruz. ı Foto: Semar

El alto mando naval subrayó que el ARM Cuauhtémoc es reflejo de la fortaleza y resiliencia de la Armada. “Ese buque es símbolo de lo que somos: una Armada que nunca se rinde, que se transforma y que convierte la adversidad en aprendizaje”, afirmó.

Morales Ángeles sostuvo que la institución no sólo protege mares, costas y litorales, sino que también está siempre cerca de la sociedad en los momentos más críticos.

La Armada también tiende la mano solidaria en los momentos más difíciles. Ahí está el Plan Marina, que acude en auxilio cuando la naturaleza golpea a nuestras comunidades. Ahí están nuestras jornadas médicas, que llevan salud a los lugares más alejados. Ahí está la salvaguarda de la vida humana en la mar, que nunca conoce descanso Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



El secretario de Marina enfatizó el vínculo entre la historia y el presente de México, recordando que la primera Constitución estableció la soberanía como principio fundamental.

Esa Constitución de 1824 nos enseñó que no hay nación posible sin soberanía, y que no hay futuro posible sin libertad Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



También hizo un reconocimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Estado mexicano:

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas: para las y los marinos navales, es un honor que usted presida esta significativa ceremonia. Su presencia nos enorgullece y nos motiva a continuar dando todo por la Patria Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



▶ #Vídeo | La Marina Armada de México realiza ejercicios prácticos para demostrar su capacidad de enfrentar adversidades con disciplina, ingenio y coordinación

Morales Ángeles adelantó que el próximo 23 de noviembre se celebrará en Veracruz el bicentenario de la consolidación de la Independencia en el mar, fecha a la que se sumará el Buque Escuela Cuauhtémoc.

A esta celebración se unirá el Cuauhtémoc y toda su dotación; a quienes, desde aquí, les deseamos buena mar y mejores vientos. Los esperamos con los brazos abiertos Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



Finalmente, reafirmó que la Armada seguirá cercana al pueblo mexicano:

Porque somos herederos de los ideales independentistas. Porque somos guardianes de la soberanía. Porque somos marinos mexicanos, que saben que el corazón de la Patria late al unísono, con fuerza, esperanza y amor eterno a México Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



