Llama Semar a trabajar por su prestigio

“Se debe actuar con congruencia, privilegiando siempre el trabajo en equipo. Sólo a través de la unión de esfuerzos en torno a un objetivo sólido podemos consolidar una Armada cada vez más fuerte”, dijo el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales

Raymundo Pedro Morales, titular de la Semar, ayer ante personal naval. Foto›Especial
Yulia Bonilla

En medio de la polémica por la red de contrabando de combustible recién revelada en la que se involucraron a elementos navales, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, hizo un llamado a los marinos a que trabajen a diario por mantener y construir el prestigio de la institución.

En su gira por los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, Raymundo Morales centró su mensaje en que “se debe actuar con congruencia, privilegiando siempre el trabajo en equipo. Sólo a través de la unión de esfuerzos en torno a un objetivo sólido podemos consolidar una Armada cada vez más fuerte”, dijo.

“A mis marinos les reitero: el prestigio de nuestra institución se construye todos los días. Su preparación, compromiso y capacidad de comunicarse con claridad y propósito, unidos a nuestros más altos valores, son el timón que nos mantiene firmes y en rumbo”, destacó.

El acercamiento fue con personal naval, mercante y civil en los distintos mandos, con quienes, además, abordó temas como la equidad de género, a la que subrayó como un “principio que se ejerce con convicción” al afirmar que: “Mujeres y hombres de la Semar trabajan con profesionalismo, integridad y una profunda vocación de servicio, en favor del bienestar de México”.

Raymundo Morales encomendó a los marinos mantener el acercamiento con quienes anteponen el servicio a la nación por encima de sus propios intereses, al expresar: “Por un legado de más de dos siglos de historia, tradición y amor a México, sigamos siendo una institución al servicio de nuestra patria en el mar, en el aire, en la tierra”.

El llamado y gira de Morales se da en medio de la investigación de autoridades federales a una red de huachicol fiscal.

