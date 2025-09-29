Llama Semar a trabajar por su prestigio

En medio de la polémica por la red de contrabando de combustible recién revelada en la que se involucraron a elementos navales, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales, hizo un llamado a los marinos a que trabajen a diario por mantener y construir el prestigio de la institución.

En su gira por los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, Raymundo Morales centró su mensaje en que “se debe actuar con congruencia, privilegiando siempre el trabajo en equipo. Sólo a través de la unión de esfuerzos en torno a un objetivo sólido podemos consolidar una Armada cada vez más fuerte”, dijo.

“A mis marinos les reitero: el prestigio de nuestra institución se construye todos los días. Su preparación, compromiso y capacidad de comunicarse con claridad y propósito, unidos a nuestros más altos valores, son el timón que nos mantiene firmes y en rumbo”, destacó.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Agenda cargada

El acercamiento fue con personal naval, mercante y civil en los distintos mandos, con quienes, además, abordó temas como la equidad de género, a la que subrayó como un “principio que se ejerce con convicción” al afirmar que: “Mujeres y hombres de la Semar trabajan con profesionalismo, integridad y una profunda vocación de servicio, en favor del bienestar de México”.

Raymundo Morales encomendó a los marinos mantener el acercamiento con quienes anteponen el servicio a la nación por encima de sus propios intereses, al expresar: “Por un legado de más de dos siglos de historia, tradición y amor a México, sigamos siendo una institución al servicio de nuestra patria en el mar, en el aire, en la tierra”.

El llamado y gira de Morales se da en medio de la investigación de autoridades federales a una red de huachicol fiscal.