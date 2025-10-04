Tiempos distintos

Y a propósito del caso de la venta de Banamex, nos recuerdan que cuando se anunció la compra del 25 por ciento de las acciones por parte del empresario Fernando Chico Pardo, éste subrayó su confianza en la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una inversión personal muy relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la Presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país”, declaró. Por eso ahora, a partir de las fuertes apuestas que se lanzan por empresas como Banamex, nos piden no perder de vista que algo ha cambiado. En la administración pasada el sector empresarial movió sus inversiones con pies de plomo, ante señales que no les daban certidumbre. En la administración de Sheinbaum, tras un año de gobierno, está claro que en el sector aprecian mayor apertura y, aún en medio de circunstancias complejas en temas del exterior, mayor certidumbre para invertir. Ahí el dato.

