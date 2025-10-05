‘Andy’ López Beltrán acude al evento de Claudia Sheinbaum

Andy López Beltrán acude al Zócalo de la Ciudad de México

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, acudió al Zócalo de la Ciudad de México para el evento ‘La transformación avanza’, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, por su Primer Informe de Gobierno.

Entre los invitados de la presidenta, se encuentra su gabinete, gobernadoras y gobernadores, además de algunas figuras de la política.

Entre los que más llamaron la atención se encuentran, ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente de México, que se ha visto envuelto en polémicas recientes.

Andy López Beltrán durante el evento ı Foto: Captura de pantalla

Durante el evento también destacó la presencia de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien esta sentada a lado del hijo del expresidente.

En videos que circulan en redes se puede observar como Andrés Manuel López Beltrán saluda al legislador Adán Augusto López, quien también ha estado bajo escrutinio público.

De manera reciente, el periódico estadounidense New York Times recordó que, Andrés Manuel López Beltrán se hospedó en un hotel de Tokio por 400 dólares la noche y gastó cerca de 2 600 dólares en restaurantes durante su estancia, mientras que el ingreso promedio de un hogar mexicano es de 1 400 dólares al mes.

🔥 ¡Andy, hijo de AMLO, reaparece en el Zócalo! Lo vemos en tercera fila, con cámara en mano, capturando cada momento del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. 👀📸 https://t.co/WvqcCcQPjN#AndyAMLO #ClaudiaSheinbaum #AdánAugusto pic.twitter.com/DTPpc3mCD0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2025

LMCT