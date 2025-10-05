‘Priscilla’ se convierte en huracán categoría 1

‘Priscilla’ se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza en las cosas del estado de Jalisco.

Se prevé que su amplia circulación mantendrá la probabilidad lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del país.

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó el centro del huracán a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

Se pronosticó que habrá lluvias torrenciales Michoacán, así como intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Adicionalmente, se prevé oleaje de cuatro a cinco metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

LMCT