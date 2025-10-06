Atrás de la valla que estamos trabajando

Se usa la expresión “atrás de la raya… (en este caso valla)…” cuando se pide a testigos o mirones no estorbar a quien requiere la atención de la gente. Y resulta que esta popular frase vino a la mente de algunos al ver cómo en el Zócalo, durante el Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios líderes morenistas y del Verde, entre ellos Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa Alcalde, Alejandro Esquer y Manuel Velasco aparecieron en segunda o tercera fila, en una especie de corralito de metal puesto para la ocasión, y que compartieron con integrantes del gabinete ampliado. Y sí, ha coincidido con que son algunos de los que el pasado 9 de marzo, durante el mitin por los aranceles de Trump se distrajeron tomándose fotos y ni cuenta se dieron de que la Presidenta pasaba detrás de ellos. Esta vez, fuera del reflector, no tuvieron nada con qué distraerse ni forma alguna de estropear la centralidad que debe tener la mandataria en este tipo de eventos. Uf.